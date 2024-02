Foto: Cláudia Almeida

Depois de ter estado ausente do Debate da Rádio de manhã, André Ventura foi almoçar a Aveiro, com a educação no menú. Se for governo, André Ventura promete recuperar o tempo de serviço dos professores, integralmente, nos 4 anos de uma legislatura. Reportagem de Cláudia Almeida.