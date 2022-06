Chega propõe recurso a Figo Maduro para aliviar aeroporto de Lisboa e quer MAI na AR

Mário Cruz - Lusa

O presidente do Chega defendeu esta tarde a utilização temporária das infraestruturas do aeródromo militar de Figo Maduro para receber passageiros de voos civis e adiantou que o partido vai pedir a presença do ministro da Administração Interna no parlamento.