Chega propõe-se ir "com tudo" para Bruxelas

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O cabeça de lista do Chega admitiu que o partido não alcançou os seus objetivos. "Não vim para ter um tacho, não vim para ser promovido a qualquer coisa, não vim para ter um futuro, porque eu tenho um passado". António Tânger-Corrêa garantiu também que o Chega vai para Bruxelas "com tudo".