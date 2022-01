Chega quer 15% dos votos e ser terceira força em Portugal

Ventura afirma por exemplo que o seu partido esmagou os bloquistas nas autárquicas, lembrando na noite eleitoral que estes "no seu melhor tempo" tiveram 12 mandatos autárquicos enquanto o Chega conseguiu mais de 15 nas primeiras eleições autárquicas em que participou.

Integrar um Governo com os social-democratas seria uma vitória especialmente saborosa para quem saiu das fileiras do PSD para se dedicar ao seu próprio projeto político. Talvez por isso a 3 de dezembro, poucos dias depois de entrevistado na RTP, André Ventura começa a apelar ao voto no Chega “para impedir um Bloco Central”.

O que defende o Chega

"A implementação de reformas administrativas, logísticas e legislativas" das forças de segurança é igualmente um objetivo formal, de forma a "conter os custos da sua operacionalidade, reforçar a dignidade pessoal, familiar e profissional". Também as Forças Armadas deverão ser dotadas dos meios e de uma "efetiva e real capacidade para defender Portugal e os seus interesses".

A revisão das propostas em julho deixa cair a anterior retórica radical de destruição do Estado Social, passando mesmo a Saúde e o Ensino a serem "universais e gratuitos" e em regime de "saudável" competição com o privado. Também a defesa da total "liberdade contratual" desaparece, assim como a "mera residualidade do Estado" a funções "arbitrárias" em matérias de apoios sociais, laborais ou financeiros.

A defesa da família "natural" enquanto célula base da sociedade leva o Chega a propor a criação de um Ministério que a apoie. Já em matéria de ensino - a educação, afirma, cabe aos pais - o modelo agora proposto "inclui, em simultâneo, a redução drástica da burocracia no trabalho dos professores, a uniformização da atual anarquia no sistema de classificação dos resultados escolares, a defesa intransigente dos exames nacionais, a simplificação de programas e currículos escolares visando a anulação da carga ideológica".







O partido agora também "considera que apenas um ensino de qualidade de acesso universal e gratuito quebra ciclos endémicos de pobreza, exclusão social e falta de prosperidade coletiva."

A primeira medida, considerada inconstitucional, enquadra-se na vontade do Chega em aumentar "a moldura penal máxima para crimes violentos, terrorismo, crime organizado, corrupção, crime de incêndio e crimes sexuais contra menores".







O partido defende ainda "intransigentemente a aplicação de pena de prisão perpétua para a criminalidade mais grave e violenta, recusando qualquer participação numa coligação parlamentar ou de governo que inviabilize a consagração jurídico-legal desta solução". Um tema com o qual entalou Rui Rio no frente a frente de janeiro, levando o líder social-democrata a praticamente admitir alguma abertura nesta questão.

O quarto lugar nas presidenciais de 24 de janeiro de 2021 confirma a aposta na divulgação do líder, enquanto nas autárquicas de 26 de setembro de 2021 o Chega assume alguns mandatos determinantes, como nos Açores, onde, à revelia dos interesses – e dos líderes - partidários centrais, PSD e Chega conseguem um entendimento de viabilização orçamental após algumas escaramuças partidárias.Mesmo tendo falhado os objetivos declarados, tanto nas presidenciais - em que André Ventura fica um ponto percentual atrás de Ana Gomes (12,97 por cento11,90 por cento) – como nas autárquicas,Em plena crise da direita, após o chumbo do Orçamento do Estado 2022 que precipita a realização de eleições legislativas antecipadas, Ventura zanga-se com o CDS, quando os centristas marcam um congresso extraordinário para o mesmo fim-de-semana do congresso do Chega, fazendo orelhas moucas aos pedidos de alteração.O céu é o limite para as ambições de André Ventura e do Chega. Já em maio, em Coimbra, no terceiro congresso do partido, o líder defende que "o Chega é partido do Governo".Ideia repetida em Braga, em setembro de 2021, num comício para as autárquicas, onde garantia que “nós lideraremos um Governo em Portugal". “E se os outros quiserem terão de se coligar connosco” acrescentava.Em menos de três anos de existência do Chega enquanto partido e a semanas das eleições antecipadas de 30 de janeiro 2022 e depois do entusiasmo da campanha, a ambição oficial está de regresso a metas mais conservadoras.adequado “aos desafios do seu crescimento e expressão nacional” e aprovado no início de julho de 2021, no VII Conselho Nacional.Quanto às reformas que Ventura entende como "necessárias" o novo programa é explícito. Na Justiça, defende-se "uma reforma profunda da estrutura e fundamentos do ordenamento jurídico e da organização judiciária".Contra a “subsidiodependência”,Aliás, o programa eleitoral do Chega remete desde logo para o "primado da autorresponsabilidade" enquanto "valor moral" acima da solidariedade, considerando que "os inevitáveis encargos impostos à condição humana devem ser remetidos para o interior de cada sujeito individual ou coletivo".Na mesma alínea o programa esclarece-se ainda que, com todas as consequências jurídicas daí decorrentes".opondo-se o partido inequivocamente ao "primado da vitimização" por esta "sedimentado" e que, "desde 1917, gera sociedades esterilizadas pela conflitualidade social, falência de instituições, instabilidade social e política, corrupção, criminalidade, falhanço económico, totalitarismos e autoritarismos de diversa índole, entre os quais o controlo político da linguagem".É destes pressupostos que nascem todas as outras caracterírsticas expressas do partido, como a defesa de uma Sociedade aberta, Instituição fechada em termos de matriz cívica e de Direita, Conservador, Reformista, Liberal e Nacionalista na matriz política, sublinhando a "rejeição liminar de caminhos revolucionários e de todas as manifestações de violência política".O Chega defende ainda, ambas causadoras de uma crónica destruição do tecido social".A apresentação pública do programa realiza-se a dia 23 de dezembro de 2021.e do entendimento do Estado como regulador, são agora as propostas basilares do partido, a par de impostos sobre o consumo em vez de sobre a propriedade e o combate à corrupção, no setor público e privado.Na política externa,(formado por Hungria, Polónia, República Checa e Eslováquia) quanto a "fronteiras, imigração e respeito pelos valores da cultura europeia", a defesa do Estado de Israel, a transformação da CPLP numa comunidade económica (CEPLP) eO partido exige aliásatravés de um sistema de pontos e com provas a conhecimentos sobre Portugal e o idioma nacional, preservando ainda as relações com o Brasil e os países da CPLP.A presença do Chega no Parlamento fica marcada pela apresentação das propostas de lei a propor a castração química de pedófilos e a retirada da nacionalidade portuguesa a cidadãos naturalizados condenados por crimes com penas de mais de cinco anos de prisão. Ambas foram chumbadas em março de 2021.Já a segunda proposta insere-se numa série de medidas agravantes da migração ilegal, incluindo a moldura penal e a não atribuição da nacionalidade ou a sua retirada, como em caso de "condenados por crimes violentos, terrorismo, crimes contra a autodeterminação de menores, casamentos forçados, tráfico de seres humanos, estupefacientes ou armas devendo ser-lhes aplicada a pena acessória de perda de nacionalidade cassatória, extraditados após término da pena aplicada, além do impedimento de voltar a entrar no país".Conheça aqui o programa eleitoral do Chega.