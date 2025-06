Chega quer alargar prazo para atribuição de nacionalidade

Foto: João Marques - RTP

O Chega propõe um aumento significativo do período mínimo de residência em Portugal para a atribuição da nacionalidade. O partido liderado por André Ventura apresentou esta quarta-feira, no Parlamento, um projeto de lei a defender que esse prazo aumente para seis anos, no caso de cidadãos de países de língua portuguesa, ou dez anos no caso de cidadãos oriundos de outros países.