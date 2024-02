Chega quer aumentar salário mínimo para mil euros até 2026

Foto: Filipe Amorim - Lusa

Estas duas ideias constam do programa eleitoral do partido que foi apresentado esta tarde de quinta-feira, mas que não foi distribuído à comunicação social.



André Ventura também não respondeu a perguntas dos jornalistas, numa sessão em que defendeu a criação do crime de residência ilegal, em Portugal, a revogação da lei da nacionalidade e a fixação de apenas dois escalões de IRS.



A jornalista da Antena 1 Madalena Salema registou as declarações do líder do Chega.