Chega quer bastiões em Elvas e Monforte. Em Portalegre já se fala no "Venturazão"
Foto: Teresa Borges
André Ventura arranca o sexto dia de campanha a jogar em casa. Em Elvas, onde o Chega conquistou a maior percentagem de votos nas legislativas antecipadas de maio (43,51%), a aposta é assumida.
“Acho que este vai ser um bastião do Chega e acho que, sinceramente, vai ser um bastião do Chega durante muitos anos”, antevê Ventura em declarações aos jornalistas.
O candidato à Assembleia Municipal partilha a mesma opinião, e, durante uma curta arruada no concelho do Alto Alentejo, não hesita em declarar, numa alusão a um antigo-primeiro-ministro do PSD, que Elvas pode chamar-se “Venturazão”.
A caravana do Chega seguiu depois para Monforte, outro dos concelhos onde o partido foi o mais votado. E a convicção mantém-se. “Toda a gente diz que vamos ganhar isto [Monforte]”, afirma André Ventura, em conversa com o candidato do partido ao Município, David Romão.