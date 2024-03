Rui Paulo Sousa, um dos secretários-gerais do Chega, destaca a projeção da taxa de abstenção, que aponta para um dos valores mais baixos das últimas décadas.

"Estamos extremamente satisfeitos com participação", afirmou.



"Acreditamos que estamos numa altura que preocupa muito os portugueses. Eles sentiram isso e que era seu dever votar e dar uma resposta aos acontecimentos destes últimos anos no nosso país", declarou Rui Paulo Sousa na sede do Chega, em Lisboa.