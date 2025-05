Chega vai apresentar "governo alternativo" e quer ser "garante de estabilidade"

O presidente do Chega, André Ventura, disse hoje, no final de uma audiência com o Presidente da República, que vai apresentar "um governo alternativo" e assegurou que o seu partido vai ser um "garante de estabilidade".

"Apresentaremos um governo alternativo e assumiremos o nosso estatuto de líder da oposição, mas não deixaremos que o país caia numa nova crise política e procuraremos ser um farol e um garante da estabilidade em Portugal, [mas] não da estabilidade a qualquer custo", afirmou.

André Ventura falava aos jornalistas no Palácio de Belém, em Lisboa, no final de uma audiência de cerca de 40 minutos com Marcelo Rebelo de Sousa.