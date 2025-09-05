Chega vai apresentar moção de censura ao executivo municipal de Moedas

por Antena 1

Foto: Lusa

O Chega vai apresentar uma moção de censura ao executivo municipal liderado por Carlos Moedas, na sequência do acidente com o elevador da Glória. Anúncio feito pelo deputado municipal e candidato do partido às eleições autárquicas na capital, Bruno Mascarenhas, numa conferência de imprensa ao lado do líder do Chega, André Ventura.

Bruno Mascarenhas defende um amplo debate para apurar todas as responsabilidades, que deverá acontecer na próxima terça-feira na reunião da Assembleia Municipal.

O requerimento já deu entrada. A moção de censura deve ser apresentada na próxima terça-feira.

Numa conferência de imprensa em que André Ventura foi o primeiro a usar da palavra, o líder do Chega defendeu que este acidente exige responsabilidade e consequência e recorda as palavras de Carlos Moedas no passado, quando defendeu a demissão de Fernando Medina no caso dos dados dos ativistas ucranianos passados às autoridades russas.
