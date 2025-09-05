Chega vai apresentar moção de censura ao executivo municipal de Moedas
Foto: Lusa
O Chega vai apresentar uma moção de censura ao executivo municipal liderado por Carlos Moedas, na sequência do acidente com o elevador da Glória. Anúncio feito pelo deputado municipal e candidato do partido às eleições autárquicas na capital, Bruno Mascarenhas, numa conferência de imprensa ao lado do líder do Chega, André Ventura.
O requerimento já deu entrada. A moção de censura deve ser apresentada na próxima terça-feira.
Numa conferência de imprensa em que André Ventura foi o primeiro a usar da palavra, o líder do Chega defendeu que este acidente exige responsabilidade e consequência e recorda as palavras de Carlos Moedas no passado, quando defendeu a demissão de Fernando Medina no caso dos dados dos ativistas ucranianos passados às autoridades russas.