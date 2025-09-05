Chega vai apresentar moção de censura ao executivo municipal de Moedas

Foto: Lusa

O Chega vai apresentar uma moção de censura ao executivo municipal liderado por Carlos Moedas, na sequência do acidente com o elevador da Glória. Anúncio feito pelo deputado municipal e candidato do partido às eleições autárquicas na capital, Bruno Mascarenhas, numa conferência de imprensa ao lado do líder do Chega, André Ventura.