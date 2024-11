O líder regional do partido, Miguel Castro, aponta como justificação o pedido do Ministério Público para um levantamento da imunidade parlamentar do secretário regional da economia e turismo, Eduardo Jesus, suspeito de um crime de prevaricação.

Miguel Castro acusa Miguel Albuquerque de não ter condições de continuar no poder perante as suspeitas que envolvem membros do executivo.



E apela a todos os partidos que viabilizem o documento do Chega para derrubar o governo regional.