Christine Ourmières-Widener. Comissão de inquérito ouve CEO cessante da TAP

A gestora é a terceira personalidade, de uma lista de cerca de 60, a ser ouvida pela comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP, constituída por iniciativa do Bloco de Esquerda.





A atual administração da TAP tem sido alvo de muitas polémicas desde a tomada de posse, no verão do ano passado.

Além da contestação dos trabalhadores sobre o plano de reestruturação, destaque também para a compra de uma frota de automóveis topo de gama e a contratação de uma amiga pessoal da presidente para um cargo de direção.

Foi também já ouvido o administrador financeiro da companhia aérea, Gonçalo Pires, que assegurou não ter tido qualquer envolvimento no processo da indemnização, apesar de tutelar as contas da empresa. O administrador financeiro da companhia aérea acrescentou que o valor estava e dentro do orçamento dos Recursos Humanos.

A ainda presidente executiva da TAP contestou o despedimento e acusou o Governo de ter tido “pressa política” para a demitir, segundo a contestação da defesa, citada pela TVI/CNN.Na semana passada, foram ouvidos os responsáveis da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), que afirmaram que a presidente executiva e o presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja, têm responsabilidade no caso da indemnização a Alexandra Reis por terem assinado o único documento oficial.. Os inspetores mencionaram o ex-ministro das Infraestrutura, Pedro Nuno Santos, e o ex-secretário de Estado, Hugo Mendes. Mas na comissão de inquérito, o inspector-geral afastou responsabilidades aos membros do governo ao considerar que atuaram acreditando na conformidade legal.