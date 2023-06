Chumbada proposta do PSD para entrega das declarações de Galamba ao MP

Foi chumbada a proposta do PSD para entrega as declarações do Ministro João Galamba ao Ministério Público. PS e PCP inviabilizaram a proposta. Mesmo sem o aval da comissão parlamentar de inquérito, o PSD vai enviar a ata da reunião para o Ministério Público, de forma a analisar se houve ou não crime de falsas declarações.