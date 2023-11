Foto: RTP Açores

A consequência não é a queda imediata do governo de coligação liderado pelo PSD, já que a lei, no caso desta Região Autónoma, prevê que seja apresentado um segundo orçamento. Mas, como assinala o jornalista Pedro Moreira da Antena 1 Açores, tudo aponta para que o executivo açoriano veja chumbada esta primeira proposta no Parlamento regional.



A votação só vai acontecer na quinta-feira, mas a proposta de Orçamento do Estado tem chumbo pré-anunciado.



Este chumbo deverá levar a Região Autónoma a uma crise política, numa altura em que o país também caminha para eleições antecipadas, marcadas para o dia 10 de março.