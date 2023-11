"Ciclo novo". "É preciso cortar o mal pela raiz", afirma Luís Montenegro

Luís Montenegro revelou em Belém que propôs ao presidente da República a realização de eleições antecipadas "o mais rápido que for possível", com "respeito democrático" por processos de outros partidos, admitindo um prazo de "dois meses", sem se comprometer com datas.

O presidente dos social-democrático defendeu que é "preciso unir o país", sublinhando a necessidade de diálogo "em sociedade", mesmo com "aqueles que têm ideias diferentes das nossas".



Para o líder do PSD, é urgente iniciar "um ciclo novo", sublinhando no final da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, que "hoje temos mais pobres do que em 2015". "É preciso cortar o mal pela raiz", afirmou.



Sobre a aprovação do OE2024, Luís Montenegro admitiu que este possa vir a ser aprovado, mesmo com o PSD a votar contra, se ficar provado que essa é a melhor alternativa para o país.