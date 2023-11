No âmbito da investigação aos negócios do lítio e hidrogénio verde foram detidos esta terça-feira o chefe do gabinete do primeiro-ministro, Vítor Escária, o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, dois administradores da sociedade Start Campus e um consultor detidos no âmbito da investigação aos negócios do lítio e hidrogénio verde