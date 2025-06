Cinco pactos de regime propostos por José Luís Carneiro na candidatura à liderança do PS

José Luís Carneiro já tinha defendido, no passado, a necessidade de entendimentos democráticos e pactos de regime com o PSD.





Uma ideia que é recuperada na moção que vai apresentar este sábado, a partir das 17h30, no âmbito da candidatura à liderança do Partido Socialista.





De acordo com documento preliminar com as ideias da moção, a que a RTP teve acesso, fica assente que “a revisão da Constituição não é uma prioridade do PS”.





No entanto, o ex-ministro socialista defende uma “reforma eleitoral” que deve começar pelas autarquias. Reforma essa que permita reforçar o “parlamentarismo e permitindo executivos mais funcionais”. Alterações que têm que passar por mexidas na lei eleitoral autárquica.



No que diz respeito à Justiça, a moção do candidato aponta um Compromisso para a Justiça que terá por base "uma reflexão abrangente por parte de todos os agentes”.





Quanto ao setor da Segurança, José Luís Carneiro quer "uma segurança eficaz e ao mesmo tempo humanista”.





garantir as funções da polícia de patrulhamento e de proximidade”. Para a área da Defesa, José Luís Carneiro sublinha que a capacitação militar-industrial “deve ser uma iniciativa estratégica do Estado”. chumbo à “privatização da saúde”, a defesa “da escola pública” e do “sistema de pensões público”. Tendo como prioridade “”. Para a área da, José Luís Carneiro sublinha que a capacitação militar-industrial “deve ser umaNeste texto preliminar à moção do ex-ministro socialista é reafirmado o



Sobre a crise da Habitação, José Luís Carneiro insiste "num grande Pacto Nacional para a Habitação" (já o tinha feito há ano e meio quando concorreu contra Pedro Nuno Santos). A estratégia defendida passa pelo "fomento da construção de nova habitação e da reabilitação urbana para fins habitacionais, pelo setor privado e cooperativo”, entre outras.





O candidato a secretário-geral do PS quer melhorar a “qualidade da democracia”, também a melhoria “da prevenção e combate à corrupção, da qualificação e modernização da Administração Pública”.





Por fim, a moção de José Luís Carneiro defende o “combate às redes criminosas de imigração ilegal” através de “políticas migratórias que garantam a legalidade e a coesão no nosso país”. Para além, de reforçar a capacidade “de acolhimento e integração dos trabalhadores migrantes de que o país necessita”.



As eleições diretas socialistas vão decorrer no final deste mês para escolher um novo secretário-geral do PS. José Luís Carneiro é até agora o único candidato.