Círculo da emigração dá vitória a André Ventura

Nesta volta das eleições presidenciais, houve um aumento do número de votantes entre a comunidade emigrante, passando de 72.756 (4,09%) para 85.857 (4,83%), registando-se uma diminuição da taxa de abstenção face à primeira volta.

André Ventura, líder do partido Chega, conseguiu, em termos absolutos, 42.788 votos, mas, em termos de regiões, apenas venceu o escrutínio na região da América (59,58%).

Por sua vez, António José Seguro, eleito Presidente da República Portuguesa, conseguiu, em termos absolutos do círculo da emigração, a confiança de 41.422 portugueses, o que corresponde a 49,19%.

Os portugueses emigrados na Europa, África e Ásia e Oceânia deram a vitória a Seguro.

Para estas eleições presidenciais, o número de recenseados aumentou na diáspora para os 1.777.010, mais cerca de 192 mil do que nas legislativas de 2025. E mais 227 mil face às presidenciais de 2021.

António José Seguro foi eleito no domingo, 08 de fevereiro, Presidente da República com cerca de dois terços dos votos expressos, somando aproximadamente 3,48 milhões de votos, quando faltam ainda apurar 20 freguesias de oito municípios.

André Ventura obteve mais de 1,7 milhões de votos.

O Presidente da República eleito alcançou uma percentagem próxima dos 67%, enquanto o líder do Chega superou os 33%.

A tomada de posse do novo chefe de Estado está marcada para 09 de março.