Cláudia Ribeiro, nova secretária do Conselho de Estado, assume transitoriamente a chefia da Casa Civil

Segundo uma nota biográfica divulgada pela assessoria de comunicação do Presidente da República, Cláudia Ribeiro foi desde 09 de março de 2021 consultora para os Assuntos Políticos do anterior Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Licenciada em Direito, com a parte curricular do mestrado em Gestão e Políticas Públicas, foi assessora parlamentar, diretora do Centro de Formação Parlamentar e Interparlamentar, chefe da Divisão de Apoio às Comissões e diretora de serviços de apoio parlamentar.

Entre 19 de fevereiro de 2019 e 08 de março de 2021, exerceu funções como diretora da Unidade de Publicações Oficiais na Imprensa Nacional -- Casa da Moeda e foi consultora principal do Centro de Competências Jurídicas do Estado.

Cláudia Ribeiro tem também "pós-graduações em Corporate Governance, Compliance e Supervisão Pública (2022), em Direito da Defesa Nacional (2024) e realizou um Curso Intensivo em Direito e Prática da Inteligência Artificial (concluído em janeiro de 2026)", lê-se na mesma nota.

