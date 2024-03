CNE diz que eventual confusão de siglas não é tema para debater em dia de eleições

O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições admitiu que pode haver "eventual confundibilidade de siglas", mas que essa era uma questão que devia ter sido debatida antes do dia das eleições. Fernando Anastácio considerou que é importante que as "eleições decorram de forma calma".

Depois de uma manhã de eleições calma, "apareceram queixas na sequência da divulgação" de uma comunicação de uma das coligações e de um partido político "sobre a eventual confundibilidade de siglas".



A CNE assegura que avaliou a questão e considerou importante esclarecer que "a matéria das siglas dos partidos políticos está e é resolvida no Tribunal Constitucional, que é a entidade com competência para tal matéria".



"Matérias de confundibilidade ou não, teriam tido todo o tempo necessário para as suscitar há muito tempo atrás. Hoje não nos parece adequado que, no dia das eleições, um tema deste género seja colocado no debate político", frisou Fernando Anastácio, acrescentando que este é "suscetível de evidenciar candidaturas em determinados partidos em detrimento de outros".



"É importante que as eleições decorram de forma calma e correta e que não haja factos que possam ser suscetíveis de violação eleitoral", disse ainda.



Depois dos eleitores votarem, explicou ainda o responsável, "não há alterações ao voto".