CNE faz apelo à participação apesar da previsão de mau tempo

A CNE, segundo um comunicado, "tem cooperado com todas as entidades" para que "sejam criadas as melhores condições para garantir um exercício de um direito que é fundamental", apesar "de circunstâncias adversas em alguns locais".

Por isso, a comissão recomenda que se organizem "transportes públicos especiais, na medida do possível, para eleitores que se encontrem em zonas onde a mobilidade possa vir a ser afetada", seguindo as regras da organização das eleições.

Até cerca das 17h00, foi adiada a votação em 16 freguesias e três assembleias de voto, segundo a CNE, que não as identifica.

Devido ao mau tempo, pelo menos três municípios - Golegã, Arruda dos Vinhos e Alcácer do Sal - anunciaram o adiamento das eleições de domingo para 15 de fevereiro.

O total de mesas com votação adiada corresponde a 31.862 de eleitores inscritos, parte dos quais já votaram antecipadamente, lê-se ainda no comunicado.

Mais de 11 milhões de eleitores são chamados domingo a votar na segunda volta das presidenciais para eleger o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, numas eleições realizadas com previsão de mau tempo, chuva e vento.

Disputam a segunda volta António José Seguro e André Ventura, três semanas depois do primeiro sufrágio em que foram os dois mais votados, em 18 de janeiro.