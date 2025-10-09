Coligação com o PS em Lisboa era trair os eleitores da CDU, diz Paulo Raimundo

Numa arruada em Alvalade, o secretário-geral do PCP, sublinhou que "foi isso que o PS fez durante estes quatro anos. Não íamos ser coniventes com isso”.





Questionado se o PCP nunca ponderou integrar a coligação de Alexandra Leitão, respondeu que o PS “é que nunca ponderou deixar de dar apoio à gestão de Moedas”.





“Íamos fazer o quê? Trair toda aquela gente com que estamos a lidar nos bairros, que exige transporte, habitação, as pessoas que sabem que não precisamos de hotéis, precisamos é de mais casas em Lisboa… Era isso que íamos fazer?”.





Paulo Raimundo defendeu que a “alternativa para Lisboa está aberta” e é “encabeçada por João Ferreira”, considerando que, agora que está aberta, é preciso “alargá-la, alargá-la e alargá-la e, nestas últimas horas que faltam, continuar a alargá-la”.





O candidato da CDU à camara da capital, João Ferreira recusou responder sobre se está disponível para integrar um executivo socialista, e afirmou que a CDU está a lutar pela presidência da Câmara de Lisboa.





O líder do PCP estabeleceu como meta eleitoral vencer nas 19 câmaras governadas pela CDU e garantiu que está à espera de nestas eleições ter "novas maiorias". Se perder obviamente não se demite da liderança dos comunistas, quando muito tem "uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma noite mal passada".





Na reta final da campanha, com milhares de quilómetros percorridos em duas semanas, entre 11 distritos e 43 municípios Paulo Raimundo não mostra sinais de cansaço, "".