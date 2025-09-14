Coligação PS-PAN quer construir "rapidamente" 500 casas em Braga
O candidato da coligação PS-PAN à Câmara de Braga, António Braga, afirmou este domingo que uma das prioridades será colocar rapidamente 500 novas casas com renda acessível no mercado, para acudir ao problema da habitação.
Na apresentação da candidatura, António Braga adiantou que, se for preciso, não terá problemas em recorrer a uma parceria público-privada (PPP).
"Somos descomplexados sobre essa matéria", referiu, acusando o executivo de Ricardo Rio, que liderou a Câmara de Braga nos últimos 12 anos, de não ter acautelado o crescimento da cidade e a consequente necessidade de mais habitação.
Braga disse mesmo que em 2013, quando o PS abandonou a liderança da câmara após um "reinado" de 37 anos de Mesquita Machado, havia excesso de habitação no concelho e os preços eram baixos.
Outra prioridade apontada pelo candidato é a construção de uma rede pública de creches e infantários, num concelho onde, como adiantou, há cerca de 3.500 crianças em lista de espera para ingresso naquelas respostas.
Na mobilidade, deixou a garantia da construção da circular externa para acabar com o motivo do "principal atrofiamento" do trânsito na cidade.
Também aqui, acusou o executivo de Ricardo Rio de nada ter feito, quando, assegurou, o PS deixou um canal guardado para a construção da circular.
António Braga repetiu críticas à opção do atual executivo pelo BRT (metrobus), considerando que se trata de "uma aberração" que não vai resolver os problemas de trânsito e advogando que a solução terá de ser o metro ligeiro de superfície.
"O BRT foi uma proposta errada do Governo [PS] e de quem aceitou a proposta do Governo", referiu.
O apoio a novas iniciativas empresariais e a criação de um parque industrial tecnológico junto à futura estação de Braga do TGV são outros compromissos assumidos por António Braga.
Na apresentação da candidatura marcaram presença o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro e a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real.
Carneiro manifestou-se convicto de que António Braga ganhará as eleições e será "um dos mais importantes presidentes de câmara do país".
Já Inês Sousa Real sublinhou as prioridades da mobilidade, das alterações climáticas e da causa animal, num concelho onde "mais de 50% das famílias têm animais de estimação".
VCP // EJ
Lusa/Fim