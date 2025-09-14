Coligação PS-PAN quer construir "rapidamente" 500 casas em Braga

Na apresentação da candidatura, António Braga adiantou que, se for preciso, não terá problemas em recorrer a uma parceria público-privada (PPP).

"Somos descomplexados sobre essa matéria", referiu, acusando o executivo de Ricardo Rio, que liderou a Câmara de Braga nos últimos 12 anos, de não ter acautelado o crescimento da cidade e a consequente necessidade de mais habitação.

Braga disse mesmo que em 2013, quando o PS abandonou a liderança da câmara após um "reinado" de 37 anos de Mesquita Machado, havia excesso de habitação no concelho e os preços eram baixos.

Outra prioridade apontada pelo candidato é a construção de uma rede pública de creches e infantários, num concelho onde, como adiantou, há cerca de 3.500 crianças em lista de espera para ingresso naquelas respostas.

Na mobilidade, deixou a garantia da construção da circular externa para acabar com o motivo do "principal atrofiamento" do trânsito na cidade.

Também aqui, acusou o executivo de Ricardo Rio de nada ter feito, quando, assegurou, o PS deixou um canal guardado para a construção da circular.

António Braga repetiu críticas à opção do atual executivo pelo BRT (metrobus), considerando que se trata de "uma aberração" que não vai resolver os problemas de trânsito e advogando que a solução terá de ser o metro ligeiro de superfície.

"O BRT foi uma proposta errada do Governo [PS] e de quem aceitou a proposta do Governo", referiu.

O apoio a novas iniciativas empresariais e a criação de um parque industrial tecnológico junto à futura estação de Braga do TGV são outros compromissos assumidos por António Braga.

Na apresentação da candidatura marcaram presença o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro e a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real.

Carneiro manifestou-se convicto de que António Braga ganhará as eleições e será "um dos mais importantes presidentes de câmara do país".

Já Inês Sousa Real sublinhou as prioridades da mobilidade, das alterações climáticas e da causa animal, num concelho onde "mais de 50% das famílias têm animais de estimação".

