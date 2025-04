"Com reservas e dúvidas". Belém promulga diploma do mecanismo anticorrupção

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

site da Presidência, o chefe de Estado critica o mecanismo que afirma ser demasiado governamentalizado.



Marcelo justifica esta promulgação com a necessidade de não adiar um sinal mesmo insuficiente no domínio do combate à corrupção. Em nota publicada noda Presidência, o chefe de Estado critica o mecanismo que afirma ser demasiado governamentalizado. A reestruturação do mecanismo nacional anticorrupção foi aprovada a 13 de fevereiro, em Conselho de Ministros. O objetivo era criar uma nova lei orgânica com um Conselho de Administração e pessoal próprio.



A reformulação levantou dúvidas desde o início sobre a independência deste mecanismo, uma vez que passa a ser o Governo a nomear a liderança.



Esta responsabilidade era até agora do presidente do Tribunal de Contas e do procurador-geral da República.