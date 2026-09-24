Política
Combustíveis. IL acusa Governo de "criar alarme social" com apelos à poupança
A Iniciativa Liberal (IL) acusa o Governo de "criar alarme social" ao apelar à população que "faça racionamento de consumos ao combustível" e quer que a ministra do Ambiente e Energia esclareça se o país "tem o seu abastecimento garantido". São dúvidas que o partido levanta sob a forma de uma pergunta dirigida ao gabinete de Maria da Graça Carvalho e na qual a IL questiona se "há ou não risco de rutura de reservas" em Portugal.
“Há uma série de declarações que têm sido feitas pelo Governo, não só pela ministra do Ambiente, mas também pelo ministro da Economia Castro Almeida, a apelar a que os portugueses se contivessem no seu uso de combustível”, sublinha o deputado liberal Jorge Miguel Teixeira em declarações à RTP Antena 1, numa referência aos alertas que têm sido feitos por alguns membros do executivo a apelar à poupança após uma subida do consumo dos combustíveis.
“Não me parece que haja algum português consumir mais do que o estritamente necessário, tendo em conta o ponto a que já chegaram os preços do combustível”, insiste Jorge Miguel Teixeira, defendendo que quando se começam a ouvir governantes “a falar no racionamento mesmo que autoimposto” é sinal de “problemas de abastecimento”. “Se as reservas estão todas bem, se a capacidade do país aguentar um choque nos combustíveis está bem, porque é que a ministra está a fazer estes apelos?”, questiona.
A pergunta foi submetida esta quinta-feira, ainda antes de a ministra do Ambiente ter explicado, no final da reunião do Conselho de Ministros, que Portugal se viu obrigado a enviar uma parte das reservas estratégicas de combustível para França por falta de capacidade de armazenamento no país, mas para o partido “a interrogação mantém-se”.
Os liberais querem que o “Governo tenha a oportunidade de esclarecer o Parlamento por escrito”, mas não fecham a porta a pedir a audição de Maria da Graça Carvalho. "Caso as respostas não sejam suficientes, então, claro, justifica-se uma chamada da ministra à Comissão de Ambiente e Energia", sublinha Jorge Miguel Teixeira.
“Não me parece que haja algum português consumir mais do que o estritamente necessário, tendo em conta o ponto a que já chegaram os preços do combustível”, insiste Jorge Miguel Teixeira, defendendo que quando se começam a ouvir governantes “a falar no racionamento mesmo que autoimposto” é sinal de “problemas de abastecimento”. “Se as reservas estão todas bem, se a capacidade do país aguentar um choque nos combustíveis está bem, porque é que a ministra está a fazer estes apelos?”, questiona.
A pergunta foi submetida esta quinta-feira, ainda antes de a ministra do Ambiente ter explicado, no final da reunião do Conselho de Ministros, que Portugal se viu obrigado a enviar uma parte das reservas estratégicas de combustível para França por falta de capacidade de armazenamento no país, mas para o partido “a interrogação mantém-se”.
Os liberais querem que o “Governo tenha a oportunidade de esclarecer o Parlamento por escrito”, mas não fecham a porta a pedir a audição de Maria da Graça Carvalho. "Caso as respostas não sejam suficientes, então, claro, justifica-se uma chamada da ministra à Comissão de Ambiente e Energia", sublinha Jorge Miguel Teixeira.