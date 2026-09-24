Combustíveis. IL acusa Governo de "criar alarme social" com apelos à poupança

“Há uma série de declarações que têm sido feitas pelo Governo, não só pela ministra do Ambiente, mas também pelo ministro da Economia Castro Almeida, a apelar a que os portugueses se contivessem no seu uso de combustível”, sublinha o deputado liberal Jorge Miguel Teixeira em declarações à RTP Antena 1, numa referência aos alertas que têm sido feitos por alguns membros do executivo a apelar à poupança após uma subida do consumo dos combustíveis.“Não me parece que haja algum português consumir mais do que o estritamente necessário, tendo em conta o ponto a que já chegaram os preços do combustível”, insiste Jorge Miguel Teixeira, defendendo que quando se começam a ouvir governantes “a falar no racionamento mesmo que autoimposto” é sinal de “problemas de abastecimento”. “Se as reservas estão todas bem, se a capacidade do país aguentar um choque nos combustíveis está bem, porque é que a ministra está a fazer estes apelos?”, questiona.A pergunta foi submetida esta quinta-feira, ainda antes de a ministra do Ambiente ter explicado, no final da reunião do Conselho de Ministros, que Portugal se viu obrigado a enviar uma parte das reservas estratégicas de combustível para França por falta de capacidade de armazenamento no país, mas para o partido “a interrogação mantém-se”.Os liberais querem que o “Governo tenha a oportunidade de esclarecer o Parlamento por escrito”, mas não fecham a porta a pedir a audição de Maria da Graça Carvalho. "Caso as respostas não sejam suficientes, então, claro, justifica-se uma chamada da ministra à Comissão de Ambiente e Energia", sublinha Jorge Miguel Teixeira.