Combustíveis. Seguro promulga apoios a transportes, sector social e bombeiros

c/ Lusa



O presidente da República anunciou esta segunda-feira a promulgação do "diploma do Governo que cria apoios financeiros extraordinários e temporários destinados a mitigar o aumento dos custos de exploração associados aos combustíveis nos setores do transporte rodoviário de mercadorias e de passageiros, táxis, sector social e associações humanitárias de bombeiros"."Vamos reeditar este apoio com o objetivo de diminuir o impacto do aumento do custo dos combustíveis", anunciava, a 17 de setembro, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, após a reunião do Conselho de Ministros.: um apoio de 420 euros por autocarro.Os demais três milhões destinam-se a táxis, bombeiros e domínio social, como indicou então o Executivo em comunicado: