Política
Combustíveis. Seguro promulga apoios a transportes, sector social e bombeiros
Os apoios, de cariz temporário, visam "mitigar o aumento dos custos de exploração associados aos combustíveis".
O presidente da República anunciou esta segunda-feira a promulgação do "diploma do Governo que cria apoios financeiros extraordinários e temporários destinados a mitigar o aumento dos custos de exploração associados aos combustíveis nos setores do transporte rodoviário de mercadorias e de passageiros, táxis, sector social e associações humanitárias de bombeiros".A promulgação é divulgada em nota publicada no portal da Presidência da República.
O Governo prorrogou, até final deste ano, o apoio de dez cêntimos por litro ao gasóleo profissional e retomou apoios a táxis, bombeiros e sector social.
"Vamos reeditar este apoio com o objetivo de diminuir o impacto do aumento do custo dos combustíveis", anunciava, a 17 de setembro, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, após a reunião do Conselho de Ministros.
No pacote de 38 milhões de euros em causa, 30 milhões cabem ao transporte de mercadorias e pronto-socorro, com apoios entre os 118,20 e os 457,80 euros por veículo, conforme o peso bruto.
Para os transportes públicos rodoviários de passageiros estão previstos cinco milhões de euros: um apoio de 420 euros por autocarro.
Os demais três milhões destinam-se a táxis, bombeiros e domínio social, como indicou então o Executivo em comunicado: "O apoio é de 120 euros por táxi, de 120 ou 360 euros por veículo dos bombeiros, consoante a tipologia, e de 600 euros por entidade do setor social".
c/ Lusa
O Governo prorrogou, até final deste ano, o apoio de dez cêntimos por litro ao gasóleo profissional e retomou apoios a táxis, bombeiros e sector social.
"Vamos reeditar este apoio com o objetivo de diminuir o impacto do aumento do custo dos combustíveis", anunciava, a 17 de setembro, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, após a reunião do Conselho de Ministros.
No pacote de 38 milhões de euros em causa, 30 milhões cabem ao transporte de mercadorias e pronto-socorro, com apoios entre os 118,20 e os 457,80 euros por veículo, conforme o peso bruto.
Para os transportes públicos rodoviários de passageiros estão previstos cinco milhões de euros: um apoio de 420 euros por autocarro.
Os demais três milhões destinam-se a táxis, bombeiros e domínio social, como indicou então o Executivo em comunicado: "O apoio é de 120 euros por táxi, de 120 ou 360 euros por veículo dos bombeiros, consoante a tipologia, e de 600 euros por entidade do setor social".
c/ Lusa