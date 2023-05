Comissão de inquérito à TAP. Frederico Pinheiro disponível para ser ouvido

Frederico Pinheiro escreveu ao presidente da comissão para prestar esclarecimentos sobre os incidentes e confrontos com o ministro das Infraestruturas.



PSD e CHEGA já tinham pedido para o ex-adjunto do ministro ser ouvido com a "máxima urgência".