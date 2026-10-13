Comissão parlamentar. Livre insiste que Aguiar-Branco não tem "competência" para decidir sobre conflito de interesses de Ventura

Em declarações à RTP Antena 1, o deputado Rui Tavares insiste que existe um "claro conflito de interesses" e aponta que cabe à Comissão de Transparência avaliar a situação, e não ao presidente do parlamento, que já considerou não haver motivos para impedir o líder do Chega de assumir a presidência da comissão de inquérito.





não pode existir conflito de interesses entre quem está na Comissão Parlamentar de Inquérito e os sujeitos, os objetos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito”, afirmou Rui Tavares.



O deputado do Livre sublinha que a regra se aplica não apenas à presidência, mas também aos restantes membros da comissão, incluindo os suplentes. Além disso, recorda que o Estatuto dos Deputados atribui à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados a competência para avaliar eventuais conflitos de interesses que não tenham sido declarados. “A lei das Comissões Parlamentares de Inquérito é muito clara:Parlamentar de Inquérito e os sujeitos, os objetos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito”, afirmou Rui Tavares.O deputado do Livre sublinha que a regra se aplica não apenas à presidência, mas também aos restantes membros da comissão, incluindo os suplentes. Além disso, recorda que o Estatuto dos Deputados atribui à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados a competência para avaliar eventuais conflitos de interesses que não tenham sido declarados.





“O parecer compete à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, não compete ao presidente da Assembleia da República”, sustentou.



Rui Tavares critica a decisão de José Pedro Aguiar-Branco, depois de, num despacho noticiado pela Agência Lusa, o presidente da Assembleia da República ter considerado que os elementos apresentados pelo Livre não demonstram a existência de um conflito de interesses que impeça André Ventura de presidir à comissão de inquérito.



