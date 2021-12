Comissão Política do PS aprova lista de candidatos à Assembleia da República

FOTO: Tiago Petinga - Lusa

A Comissão Política Nacional do PS aprovou as listas de candidatos socialistas a deputados às próximas eleições legislativas com 83% dos votos favoráveis, anunciou o secretário-geral adjunto, José Luís Carneiro. Entre os membros da Comissão Política Nacional do PS, 14% votaram contra e três por cento optaram pela abstenção.