Comissão Política Nacional do PAN decide suspender porta-voz regional da Madeira

"A Comissão Política Nacional do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) tomou a decisão, por larga maioria, de aplicar a suspensão imediata a Joaquim Sousa, porta-voz do PAN Madeira, e de proceder a um inquérito disciplinar", refere o partido, num comunicado enviado à agência Lusa.

A direção do partido refere que estas decisões foram tomadas "após uma análise rigorosa de factos que colocaram em causa o bom nome do PAN por parte de Joaquim Sousa e a audição do próprio pela Comissão Política Nacional", órgão máximo de direção do partido entre congressos, que se reuniu na noite de quinta-feira para debater o futuro do dirigente regional.

"A suspensão imediata de Joaquim Sousa é uma ação pontual, cautelar, no âmbito do processo disciplinar instaurado contra este, sendo que o PAN reitera o seu compromisso com a transparência e a justiça na condução deste processo disciplinar, o qual não reflete, de forma alguma, o trabalho dedicado e comprometido dos restantes membros do PAN Madeira", lê-se na nota.

O PAN "reafirma o seu compromisso com os valores e princípios de respeito, de ética e responsabilidade no exercício das funções partidárias" e indica que "continuará a trabalhar de forma eficaz e a representar os interesses dos e das madeirenses e porto-santenses".

"O PAN permanecerá empenhado em defender as causas ambientalistas, da proteção animal e da igualdade, trabalhando arduamente para cumprir os compromissos que assumimos perante os eleitores", acrescenta.

O partido liderado por Inês de Sousa Real agradece ainda "as várias mensagens de apoio contínuo e compreensão que tem recebido durante este processo" e mostra-se "confiante num futuro em que o crescimento e expressão das causas PAN ganham terreno perante as exigências atuais de lutar por um futuro mais sustentável, inclusivo e justo para todos e todas".

A porta-voz nacional do PAN indicou na manhã de quinta-feira à Lusa que a direção do partido iria propor a suspensão imediata de funções e a expulsão do porta-voz madeirense, numa reunião da Comissão Política Nacional marcada para hoje.

Inês de Sousa Real acusou Joaquim Sousa de ter apelado "publicamente à não votação no seu próprio partido" nas eleições regionais de domingo e ter "andado a negociar e em conversações com outras forças políticas", algo que considerou "inaceitável e uma infração muito grave".

O PAN elegou um deputado para o parlamento da Madeira e estabeleceu um acordo de incidência parlamentar com a coligação PSD/CDS-PP, que venceu as eleições regionais, elegendo 23 deputados e ficando a um deputado da maioria absoluta.