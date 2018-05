Comissário alemão pede desculpa após ataque aos "populismos italianos"

RTP30 Mai, 2018, 12:58 / atualizado em 30 Mai, 2018, 13:05 | Política

Face ao impacto que tiveram as declarações de Guenther Oettinger, o jornalista que o entrevistou para a Deutsche Welle veio rectificar a informação, dizendo que Oettinger afirmou: “A minha preocupação e expectativa é que as próximas semanas mostrarão que os acontecimentos nos mercados, nos títulos e na economia da Itália se tornarão tão abrangentes que podem ser um sinal para os eleitores, no fim das contas, não votarem em populistas de direita ou esquerda”.







Oettinger concluíra o raciocínio no sentido de que não deveria desta forma haver qualquer temor de que os movimento populista Liga (extrema-direita) ou o anti-sistema Movimento 5 Estrelas (M5S) viessem a fortalecer-se em próximos actos eleitorais, resultando em última instância na prevalência de ideologias que abrissem a porta à saída da Itália da zona euro ou da União Europeia.





Guenther Oettinger ainda pediu desculpa pela ingerência, mas o mal estava feito. As reações à entrevista foram imediatas num momento em que a Itália atravessa um momento crítico no cenário político, com visível dificuldade para empossar um elenco governativo de consenso entre a Liga, anterior Liga Norte, e o M5E.

Vozes levantam-se do outro lado dos Alpes





O líder da Liga, Matteo Salvini, pediu a cabeça do comissário alemão, que era já conhecido pela tendência para a gaffe, mormente quando teve uma referência infeliz sobre os homossexuais.









O líder do M5S, Luigi di Maio, classificou as afirmações do comissário alemão de absurdas: “Tratam a Itália como se ela fosse uma colónia de verão onde vão passar férias. Mas em breve nascerá um governo da mudança, vamos finalmente fazer-nos respeitar na Europa”.









O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, escreveria no Twitter que apenas os italianos podem decidir o futuro de seu país: “O meu apelo a todas as instituições europeias: por favor respeitem os eleitores. Estamos aqui para servi-los e não para os ensinar”.

Pedindo a sua demissão, Matteo Salvini acusou Oettinger de faltar ao respeito à democracia: “Louco (…) O comissário de orçamento da UE, o alemão Oettinger, diz que os mercados vão ensinar os italianos a votar da maneira correta’”.Procurando arrefecer os ânimos, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, fez saber que lamentava “os comentários infelizes” de Oettinger.