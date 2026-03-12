"Completa cordialidade". Reuniões entre Montenegro e Seguro vão decorrer às terças-feiras

Luís Montenegro descreveu esta quinta-feira o ambiente da primeira reunião semanal, em Belém, com António José Seguro como "de completa cordialidade e cooperação estratégica".As reuniões semanais entre presidente e primeiro-ministro, que tinham lugar à quinta-feira, passam a realizar-se à terça-feira, pelas 18h00, segundo a Presidência.

O chefe do Executivo dirigiu breves palavras aos jornalistas após o encontro com o novo chefe de Estado, afirmando que tais reuniões "ficam no recato das relações institucionais".

"Naturalmente,", sintetizou.