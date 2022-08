"Compreendo muito bem as razões". Medina lamenta passo atrás de Sérgio Figueiredo

, escreve o gabinete de Medina.“Sérgio Figueiredo reúne excelentes condições para desempenhar tais funções. A sua formação em Economia;; e a liderança de cerca de sete anos e meio de uma fundação nacional conferem-lhe experiência e qualificações que o distinguem”, prossegue.“Lamento pois não poder contar com o valioso contributo de Sérgio Figueiredo ao serviço do interesse público”, remata a nota.

O jornal Público noticiara, a 9 de agosto, que o Ministério das Finanças tinha contratado o antigo diretor de informação da TVI e ex-administrador da Fundação EDP como consultor estratégico para fazer a avaliação e monitorização do impacto das políticas públicas, escolha que motivou críticas de partidos e comentadores.

Sérgio Figueiredo justifica a sua decisão em artigo de opinião publicado esta quarta-feira no. O antigo diretor de informação da TVI escreve que “ficou insuportável tanta agressividade e tamanha afronta, tantos insultos e insinuações”.Figueiredo tinha aceitado o convite do ministro das Finanças para desempenhar funções de implementação e acompanhamento de políticas públicas - a contratação gerou uma série de críticas por parte dos partidos políticos, com o PSD a falar mesmo em troca de favores.

"Desfecho inevitável"



Já esta manhã, na rede social Twitter, o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, escreveu que este foi o "desfecho inevitável": "Mostra como é possível travar os caprichos da maioria absoluta com a mobilização da opinião pública.".Por sua vez,"Ele lá saberá", reagiu o membro da Comissão Política do Comité Central do PCP João Dias Coelho, após ser questionado pelos jornalistas sobre a renúncia de Sérgio Figueiredo, durante uma conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa.

"Para mim chega!"

, pode ler-se no texto de Sérgio Figueiredo.





No artigo agora publicado, Sérgio Figueiredo elenca asSobre os alegados “favores”, salienta que é um dos argumentos mais “repetidos” e “dos mais ofensivos”, defendendo que “não se provam de forma alguma, não se baseiam em factualidades, trata-se apenas e só de processos de intenções e julgamentos de caráter”., escreve, explicando que conheceu atual ministro das Finanças através do canal de televisão.E lembrou que Medina também teve espaços de opinião noe na Rádio Renascença. "Que favores deverá Medina a Octávio Ribeiro e a Graça Franco que, tal como eu, deixaram, entretanto, de liderar aqueles projetos de informação?”, questiona ainda, considerando “espantoso que, pela mais elementar regra de coerência, aquele jornal e aquela rádio repliquem e ampliem a suspeição”, quando “fizeram a opção editorial idêntica”.Quanto ao salário,

c/ Lusa