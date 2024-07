Lusa

O primeiro-ministro garantiu que lidera um executivo que “decide e executa” e acusou PS e Chega de andarem “às costas” um do outro. Pedro Nuno Santos apontou a “arrogância” do chefe do governo e André Ventura afirmou que Luís Montenegro “sonha” com uma moção de censura que precipite novas eleições dê à AD uma maioria em que “só o primeiro-ministro acredita”.