Política
"Confio nos lisboetas". Moedas "com tranquilidade" na sede de campanha
Foto: António Cotrim - Lusa
Carlos Moedas já chegou à sede de campanha. O candidato e ainda autarca de Lisboa afirmou estar a aguardar os resultados com "muita tranquilidade" e que confia nos lisboetas.
Apesar de Luís Montenegro não estar presente na sede de campanha de Lisboa, enquanto secretário-geral do PSD, Carlos Moedas garante ter tido "grande apoio".
"Eu confio nos lisboetas", disse, recusando-se a comentar as sondagens sobre a taxa de abstenção. "Parece-me que os números estão melhor do que em 2021".
"Estou aqui como sempre, com tranquilidade e com serenidade, à espera daquela que será a palavra dos lisboetas", concluiu.