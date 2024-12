Congresso da JS. Pedro Nuno exige SNS de "país decente e humano"

Os temas quentes da Saúde, da imigração e da habitação marcaram este domingo o discurso de Pedro Nuno Santos no encerramento do XXIV Congresso Nacional da Juventude Socialista, na Nazaré. O secretário-geral do PS colocou a tónica na necessidade de garantir que um cidadão estrangeiro possa ser atendido no SNS de “um país decente e humano”. Adiante, sustentou que, “sem novos trabalhadores”, Portugal não será capaz de “executar o Plano de Recuperação e Resiliência”.