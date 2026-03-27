Congresso do PS. Alexandra Leitão defende "estabilidade" mas avisa: "Medo de gerar instabilidade não nos deve paralisar"

Quanto a José Luís Carneiro e ao PS, diz Alexandra Leitão, enfrentam, no Congresso e no atual momento político, um desafio difícil, mas possível: apresentar uma alternativa à atual governação.

Num momento em que são várias as vozes dentro do partido a pedir outro tipo de oposição de José Luís Carneiro ao Governo, a ex-ministra Alexandra Leitão não tem dúvidas: até agora e desde a saída de Pedro Nuno Santos, o PS fez o que tinha a fazer e o tempo é de refletir sobre as escolhas feitas por Luís Montenegro., diz.Em declarações à Antena 1, a poucas horas do início da reunião magna do PS, Alexandra Leitão entende que é no encontro em Viseu que deve ter lugar o debate sobre as dificuldades em dialogar com o PSD e que esse não deve ser um assunto tabu., reitera a socialista.No mesmo sentido, Alexandra Leitão considera que são várias as evidências de que os sociais-democratas desvalorizam o esforço de aproximação do PS:"[Deve] Apresentar propostas alternativas às do Governo, para que as pessoas sintam que há aqui um projeto alternativo e uma capacidade melhor de resolver os problemas. Eu acho que esse é o ponto principal", insiste a ex-ministra e atual vereadora socialista, que salienta: "Se isso se faz com pontes? Às vezes sim, às vezes não".Assim,: "Trazem os seus, digamos assim. Acho que será bom e que será um Congresso útil", diz a socialista.Nos vários painéis laterais ao debate da moção apresentada por José Luís Carneiro e das mais de 50 apresentadas por outros militantes, vão estar nomes como o antigo ministro António Costa Silva, o ex-CEO do Grupo Stellantis, Carlos Tavares, ou ainda o Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, Paulo Jorge Ferreira.