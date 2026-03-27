Congresso do PS arrancou em Viseu pouco depois das oito da noite

Os trabalhos do 25.º Congresso do PS arrancaram já depois da 20:00, em Viseu, cidade onde os socialistas desalojaram do poder nas últimas legislativas um longo reinado do PSD.





Nesta primeira reunião magna socialista de José Luís Carneiro enquanto secretário-geral, o líder enfrenta desde logo o desafio de uma moção que pede a definição do partido agora que se vê na situação de terceiro partido da Assembleia da República.









c/ Lusa

Sob o lema "Juntos avançamos", a reunião decorre até domingo.No arranque do congresso José Luís Carneiro entrou na sala ao som da música instrumental Victory, da autoria de Two Steps from Hell and Thomas Bergersen. Ouviu-se então uma ovação de pé dos militantes socialistas.Depois de ter voltado a ganhar as eleições diretas para secretário-geral do PS, eleições onde não se apresentou qualquer adversário, Carneiro terá agora o seu congresso de consagração, de onde sairão os novos órgãos nacionais do partido.Fonte oficial do PS explicou à Lusa que realizar o evento neste concelho - que o PS conquistou ao PSD nas autárquicas - implicou ter de escolher um espaço mais pequeno do que o habitual, o que não é compatível com o número de delegados de anteriores congressos, que em janeiro de 2024 foi de cerca de 1.400.Para esta 25.ª reunião magna foram eleitos 671 delegados (aos quais se juntam depois os inerentes) que ao longo dos três dias terão que eleger os novos órgãos - os primeiros da era de Carneiro -, votar na moção global de estratégia e no presidente do PS, cargo ao qual voltará a ser candidato o atual, Carlos César, conforme o próprio adiantou recentemente à Lusa.