O secretário-geral do PCP diz que não está, hoje, preocupado com a eleições presidenciais, mas garante que o partido não falta a nenhuma batalha na defesa do regime democrático.

Em entrevista à RTP no final do primeiro dia de congresso comunista, Paulo Raimundo deixou recados ao Partido Socialista e garantiu que o PCP tirou lições dos maus resultados nos últimos dois anos de eleições no país.