Pedro Nuno Santos elogia o legado de António Costa e ataca a direita. No primeiro discurso no congresso socialista fez tiro ao alvo a um PSD vazio e uma Aliança Democrática tirada do baú. Reivindicou que o PS tem o titulo de partido das contas certas e prometeu que isso não implica cortes. Todas as palavras têm o horizonte das próximas eleições e a intenção de continuar no poder.