Lusa

Mais ideias são a reforma das fontes de financiamento da Segurança Social e a atualização das rendas de acordo com a evolução dos salários.



No discurso de encerramento do Congresso que consagrou a nova liderança do PS, em Lisboa, o secretário-geral socialista defendeu ainda mudanças nas carreiras médicas e dos professores, e comprometeu-se, também, João Alexandre, com um programa de apoios para transformar a economia.