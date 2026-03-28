Congresso socialista. Rejeitada lista à Comissão Nacional de Ricardo Gonçalves

A lista do ex-deputado Ricardo Gonçalves à Comissão Nacional do PS, alternativa à da direção de José Luís Carneiro, foi rejeitada pela Mesa do Congresso por ter apenas sete nomes.



"A mesa aceitou uma lista para a Comissão Nacional, que é encabeçada por Inês de Medeiros, e não aceitou uma lista encabeçada por Ricardo Gonçalves, que foi apresentada apenas com sete nomes", anunciou o presidente da mesa, Carlos César, no decurso dos trabalhos do 25.º Congresso Nacional, que decorre hoje em Viseu.



Após contestação dos proponentes, a decisão foi ratificada por votação maioritária dos delegados presentes na sala do pavilhão multiusos de Viseu, onde decorre a reunião mangna dos socialistas.



A Comissão Nacional do PS é composta por 251 membros e a lista tem de ter esse número de nomes.