Conselheiro nacional revela que PSD convidou Menezes para encabeçar candidatura à Câmara de Gaia

"Sabemos que a nível do partido - e quando falo do partido, falo do primeiro-ministro, deseja e já convidou o Dr. Menezes para este desafio. Temos o PSD nacional empenhado nesta escolha, o que temos de esperar - e esse é o tempo de Dr. Menezes, por uma decisão que, esperamos, seja uma decisão afirmativa a uma candidatura que Gaia merece", revelou à Lusa, à margem de um encontro com ex-autarcas e militantes do partido.

Com este encontro, acrescentou Firmino Pereira, pretende-se "criar uma onde de apoio ao regresso" do ex-autarca que foi eleito, pela primeira vez, presidente daquela autarquia do distrito do Porto em 1997.

O social-democrata, que foi também vice-presidente da Câmara de Gaia, mostrou-se convicto que Luis Filipe Menezes responderá "afirmativamente ao convite que já foi feito pelo presidente do partido" e que corresponde a "uma manifestação" de vontade dos gaienses que deseja que o Menezes regresse ao poder.

Para o Conselheiro Nacional do PSD, Luis Filipe Menezes é "talvez o único militante do PSD com condições de vencer a Câmara de Gaia ao Partido Socialista".

Questionado sobre uma possível candidatura de Menezes, o ex-ministro social-democrata Miguel Relvas, que participou neste encontro em Gaia, disse desconhecer se Menezes é ou não candidato, ainda que considere que "é um boato simpático".

"Gaia é hoje um dos principais concelhos do país em vários indicadores de desenvolvimento, e não vejo razões para que não seja. Sei que há uma grande vontade, é um candidato consensual no PSD cabe-lhe a ele essa decisão", declarou.

Para o ex-governante, 12 anos depois, "é hora do PSD voltar ao poder em Gaia e voltar a ter uma candidatura forte".

Em dezembro, questionado pelos jornalistas, Luís Filipe Menezes, garantiu que não se ia candidatar a nenhuma autarquia do país nas próximas eleições autárquicas de 2025, referindo não ser sua intenção voltar à vida política nesses termos.

"Eu disse há cerca de 10 anos que não tencionava ocupar mais nenhum cargo eletivo e executivo", acrescentou ainda à data.

Na altura, já sobre quem irá apoiar para liderar as câmaras municipais de Vila Nova de Gaia, atualmente presidida pelo socialista Eduardo Vítor Rodrigues, e do Porto, sob a liderança do independente Rui Moreira, Menezes frisou ainda não saber quem são os candidatos, salientando que faltam 10 meses para as eleições autárquicas e que, durante esse período, tudo pode mudar.

"Sabem muito melhor do que eu que em 10 meses tudo muda", atirou à data.

Luis Filipe Menezes foi eleito presidente da Câmara de Gaia em 1997, tendo sido reeleito nos anos de 2002, 2005 e 2009, sempre com maiorias absolutas.