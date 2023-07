Conselho de Estado avalia na sexta-feira situação económica, social e política

A próxima reunião do Conselho de Estado foi esta terça-feira oficialmente anunciada por via de uma curta nota no portal da Presidência da República.

"O presidente da República reúne o Conselho de Estado no próximo dia 21 de julho, pelas 15h00, no Palácio de Belém. A reunião abordará a análise da situação económica, social e política em Portugal", lê-se no texto.Marcelo Rebelo de Sousa havia já adiantado que o Conselho de Estado seria convocado após o debate parlamentar do Estado da Nação, que se realiza na quinta-feira.

Marcelo admitiu, na semana passada, introduzir o tema da comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP na agenda do Conselho de Estado.



"Eu vou ler o relatório e, sobre esse tema, se eu tiver coisas a dizer, direi em primeiro lugar ao Conselho de Estado", afirmou então o presidente.

"Depois de dizer ao Conselho de Estado, conforme o que eu disser ou não ao Conselho de Estado, digo publicamente", acrescentou.



