Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O presidente da República concluiu na segunda-feira as audiências dos partidos com representação parlamentar em Belém. O líder do PSD, Luís Montenegro, acusou o Governo de incompetência e "trapalhadas", ao passo que o líder do Chega, André Ventura, prometeu uma nova moção de censura ao Executivo.