Conselho de Estado reúne-se com segurança e defesa como temas

Depois de o Parlamento ter eleito, na quinta-feira, os representantes a que tem direito, após a divulgação dos cinco elementos escolhidos pelo presidente da Republica, o novo Conselho de Estado vai empossado.





A primeira reunião, no Palácio de Belém, surge pouco depois com a segurança e a defesa à mesa dos novos conselheiros.





João Alexandre - RTP Antena 1

Sobre a Segurança, Seguro destaca a criminalidade, vidas e bens. Já sobre defesa e guerras, a diplomacia está na agenda do novo presidente.