Política
Conselho de Estado reúne-se com segurança e defesa como temas
O novo Conselho de Estado está formado. O órgão de consulta política do presidente é empossado ao início da tarde. Logo de seguida tem a primeira reunião, no Palácio de Belém, com a segurança e a defesa à mesa.
Depois de o Parlamento ter eleito, na quinta-feira, os representantes a que tem direito, após a divulgação dos cinco elementos escolhidos pelo presidente da Republica, o novo Conselho de Estado vai empossado.
A primeira reunião, no Palácio de Belém, surge pouco depois com a segurança e a defesa à mesa dos novos conselheiros.