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Conselho de Estado reúne-se com segurança e defesa como temas

Conselho de Estado reúne-se com segurança e defesa como temas

O novo Conselho de Estado está formado. O órgão de consulta política do presidente é empossado ao início da tarde. Logo de seguida tem a primeira reunião, no Palácio de Belém, com a segurança e a defesa à mesa.

RTP Antena 1 /
Foto: Pedro A. Pina -RTP

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Depois de o Parlamento ter eleito, na quinta-feira, os representantes a que tem direito, após a divulgação dos cinco elementos escolhidos pelo presidente da Republica, o novo Conselho de Estado vai empossado.

A primeira reunião, no Palácio de Belém, surge pouco depois com a segurança e a defesa à mesa dos novos conselheiros.

Sobre a Segurança, Seguro destaca a criminalidade, vidas e bens. Já sobre defesa e guerras, a diplomacia está na agenda do novo presidente.
João Alexandre - RTP Antena 1

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