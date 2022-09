Conselho de Ministros. António Costa vai apresentar pacote "anti-inflação"

O primeiro-ministro encontra-se em Conselho de Ministros Extraordinário e vai anunciar esta segunda-feira o pacote "anti-inflação" para combater a subida dos preços nos bens essenciais desde o início do conflito na Ucrânia. As expetativas apontam para 2 mil milhões de euros que podem ter em cima da mesa um cheque-família, a baixa do IVA para a energia, o aumento extraordinário das pensões ou uma baixa do IRC.