O primeiro ano de Governo foi assinalado esta quarta-feira com um Conselho de Ministros descentralizado, no Mercado do Bolhão, no Porto.

Aos militantes do PSD foi distribuída uma mensagem para que comparecessem no local e cumprimentassem o presidente do partido.



Luís Montenegro diz não ter tido conhecimento do apelo, mas admitiu que possa haver trabalho político das estruturas partidárias e que este apelo é normal.