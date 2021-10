Conselho Nacional do CDS-PP aprova Comissão Organizadora do Congresso

A composição da COC do 29.º Congresso do CDS-PP mereceu 174 votos a favor, 14 contra e 36 abstenções, segundo a mesma fonte.

A lista, à qual a agência Lusa teve acesso, é encabeçada pelo secretário-geral do partido, Francisco Tavares, seguido do secretário-geral adjunto João Pinto Campelos, e também Diogo Carvalho e Luís Machado.

Tomás Amaro Monteiro será o representante da Juventude Popular, Amélia Mestre da Federação dos Trabalhadores Democrata-Cristãos e Pedro Teixeira da Tendência Esperança em Movimento.

Também integram a COC Pedro Magalhães, pela candidatura de Nuno Melo, e Filipa Correia Pinto, pela do atual líder, Francisco Rodrigues dos Santos.

O Conselho Nacional do CDS-PP esteve reunido hoje por videoconferência e à porta fechada durante cerca de 10 horas, para analisar os resultados das eleições autárquicas e marcar o 29.º Congresso do partido, que será antecipado.

O órgão máximo entre congressos aprovou hoje a convocatória para os dias 27 e 28 de novembro, confirmando as datas propostas pela direção.

As reuniões magnas centristas decorrem de dois em dois anos e se esta acontecesse na data prevista seria no final de janeiro ou início de fevereiro de 2022, uma vez que a última foi no final de janeiro do ano passado, em Aveiro.

De acordo com a informação transmitida à agência Lusa por fonte oficial do partido, votaram a favor da proposta de convocatória apresentada pela direção 145 conselheiros (64%), contra 65 conselheiros (29%) e 16 abstiveram-se (7%).

Também o regulamento da reunião magna e o regulamento para a eleição dos congressistas foram aprovados na reunião de hoje do Conselho Nacional.

O regulamento do congresso, ao qual a Lusa teve acesso, estabelece que a reunião magna do partido decorre "em local a definir pela COC" e o documento com as regras para as eleições dos delegados refere que as estruturais locais e distritais "podem apresentar, à COC, candidatura para o local a realizar o congresso até ao dia 14 de outubro" e que o local escolhido será divulgado no `site` do CDS "até ao dia 22 de outubro".

São candidatos à liderança do CDS o atual líder, Francisco Rodrigues dos Santos, e o eurodeputado centrista e presidente da distrital de Braga, Nuno Melo.