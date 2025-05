Conselho Nacional do Chega. Ventura quer apresentar "alternativa de Governo"

Foto: António Cotrim - Lusa

À chegada ao Conselho Nacional do Chega, que decorre esta sexta-feira à noite na Moita, André Ventura quer apresentar uma "alternativa de Governo ao país". O líder partidário admitiu estar desiludido com as declarações de Luís Montenegro, depois de ter sido indigitado primeiro-ministro, e considerou já não haver "grande expectativa" quanto a chefe do Executivo.